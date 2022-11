Numarul kilogramelor pe care le poti da jos in siguranta intr-o luna este unic pentru tine, scrie andreearaicu.ro.

„La fel ca multe alte aspecte legate de slabit, raspunsul in acest caz tine de context si depinde de fiecare persoana in parte. Cu toate acestea, exista unele reguli de baza pe care le spunem adesea oamenilor”, declara medicul nutritionist Brad Dieter pentru byrdie.com.

De ce ar trebui sa eviti dietele?

Primul lucru care iti vine in minte atunci cand vrei sa slabesti este acela ca trebuie sa urmezi o dieta. Dar sa tii dieta, asa cum se face de obicei, este ceva ce ar trebui sa eviti. De ce? Pentru ca dietele nu sunt sustenabile si iti dau o impresie gresita asupra ceea ce trebuie sa faci ca sa slabesti.

„Dietele au tendinta de a fi remedii rapide la care oamenii apeleaza pentru a slabi rapid. De multe ori pot fi extreme si restrictive. Chiar daca de obicei se obtin rezultate, rareori sunt de durata, pentru ca aceste practici nu sunt sustenabile”, declara medicul nutritionist Amy Shapiro.

Daca iti pui toate sperantele intr-o dieta ce nu poate fi urmata pe termen lung, iti vei seta un tipar de gandire nesanatos cu privire la mancare si la capacitatea ta de a slabi.

„Daca nu reusesti sa iti atingi telurile sau nu reusesti sa mentii greutatea dorita, rezultatul este lipsa increderii in sine. Atunci cand nu mai urmezi dieta, ai tendinta de a te ingrasa iar si incepi sa cauti o alta dieta pe care sa o incerci. Acest ciclu se repeta si poate dura ani la rand sau chiar intreaga viata”, spune Shapiro.

Cum sa slabesti sanatos

In mod ideal, trebuie sa adopti un stil de viata care sa aduca beneficii pentru sanatate in general si sa nu fie doar o tactica pentru a slabi.

„Ideea este sa implementezi strategii pe care poti sa le mentii pe termen lung, in care sa mananci bine si sa lasi loc pentru a-ti face ocazional poftele. Scopul final este scaderea in greutate si o sanatate mai buna. Chiar daca nu vei obtine rapid rezultatele, o vei face constant”, spune Shapiro.

Iata cateva trucuri pentru a slabit sanatos si a mentine rezultatele obtinute:

Concentreaza-te asupra nutritiei. Creeaza mese bogate in alimente integrale precum fructe, legume, cereale integrale, nuci si seminte, proteine slabe si grasimi sanatoase. Alimentele procesate ar trebui sa fie in plan secund, iar controlul portiilor trebuie sa aiba un rol important.

Adopta strategia de tip mindfulness. Constientizarea meselor pe care le iei si a alimentelor pe care le consumi joaca un rol important. De exemplu, poti sa tii un jurnal de alimentatie care te va ajuta sa observi de unde ai plecat, ce rezultate ai obtinut si ce schimbari trebuie sa mai faci.

Evita gandirea de tipul „totul sau nimic”. De fiecare data cand elimini ceva complet din dieta sau ii asociezi o gandire negativa precum „nu pot sa mananc asta sau nu voi mai putea sa mananc asta niciodata”, rezultatul este un comportament sfidator si consumul in exces. Un stil de viata sanatos elimina vina pentru ca vei sti ca exista loc pentru orice, dar nu tot in acelasi timp. Daca vrei sa mananci ceva care nu este benefic, completeaza acea masa cu alte mese sanatoase.

Fii perseverenta. Este esential sa revii la calea cea buna chiar si atunci cand ai deviat putin. Nu lasa ca cea mica scapare sa fie un motiv pentru a renuntat la tot ce ai obtinut. In acest fel vei crea o gandire pe termen lung care rezolva o problema, ofera echilibrul si in cele din urma rezultate de durata.

Cate kilograme poti slabi intr-o luna, in mod sanatos?

Numarul kilogramelor pe care le poti da jos intr-o luna este diferit pentru fiecare persoana si se bazeaza pe varsta, alimentatia actuala si stilul de viata, nivelul hormonilor, metabolismul si multe altele.

Care este nivelul de la care pornesti?

Un alt factor important este greutatea de la care pornesti.

„In general, cu cat o persoana are mai multe kilograme de slabit, cu atat mai mult va putea slabi intr-o luna. De exemplu, o persoana care trebuie sa slabeasca 90 de kg poate pierde in mod sanatos mai multe kilograme in plus intr-o luna decat o persoana care trebuie sa dea jos 9 kg”, spune Dieter.

Cele mai multe ghiduri recomanda o pierdere in greutate cuprinsa intre 250 de grame si 1 kilogram pe saptamana, sau unu pana la doua procente din greutatea totala a corpului.

„Prin urmare, persoanele care au o greutate mai mare sau un nivel de grasime corporala mai ridicat pot sa piarda aproape doua procente din greutatea totala, in timp ce persoanele cu mai putina grasime corporala sau o greutate mai mica pot sa piarda aproape un procent din greutatea totala a corpului”, spune Dieter.