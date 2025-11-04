Totodată, compania ar fi avut contracte cu statul în valoare de peste 60 de milioane de euro. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Cătălin Drulă, iar acesta nu neagă că părintele său a lucrat acolo, ci spune că tatăl său nu a avut legătură cu proprietarul companiei și nici cu tranzacțiile pe care acesta le făcea.

Potrivit presei, tatăl lui Cătălin Drulă ar fi fost director în cadrul companiei Felix Telekom, firmă controlată de generalul SIE în rezervă Teodor Ilieș. Compania ar fi fost înființată în anul 1992, iar printre membrii fondatori s-a numărat și Terra SA, prin care Securitatea făcea tranzacții internaționale de armament, spun jurnaliștii.

În schimb, Cătălin Drulă susține că patronii erau austrieci când tatăl său a fost angajat la această firmă, iar Teodor Ilieș ar fi cumpărat compania câțiva ani mai târziu.

Totodată, compania la care tatăl lui Drulă era șef ar fi fost abonată la contracte cu statul. În perioada 2015-2017, firma Felix Telekom ar fi câștigat o licitație la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, spun jurnaliștii. De altfel, compania a primit în ultimii ani peste 200 de contracte cu statul, în valoare totală de peste 60 de milioane de euro.

În 2015, Cătălin Drulă a fost numit consilier personal al premierului Dacian Cioloș pe teme de infrastructură. A fost coordonatorul campaniilor electorale la alegerile europarlamentare și prezidențiale din 2019 din partea USR. Iar din decembrie 2020 până pe 8 septembrie 2021, a fost președinte interimar al USR, iar un an mai târziu a fost votat în fruntea partidului, unde a stat până în 2024.