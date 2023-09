"Sub Sorin Grindeanu, foarte multe proiecte de infrastructură sunt întârziate. Începând cu cele două proiecte esenţiale pentru Târgu Jiu, prin care să fie legat la reţeaua de drumuri rapide, drumuri expres şi autostrăzi a României: Filiaşi-Craiova şi Filiaşi-Târgu Jiu. Proiectele sunt în pom, asta este realitate sub acest Guvern. Oriunde mergi prin ţară sunt proiecte frânate sau chiar blocate de ministrul Grindeanu", a declarat Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, la conferinţă de presă în judeţul Gorj, conform unui comunicat al USR.



Proiectarea în cazul drumului expres Târgu Jiu - Craiova a fost începută în mandatul de ministru al lui Cătălin Drulă, studiul de fezabilitate trebuia să fie gata în 14 luni, iar la doi ani de la debutul proiectului întârzierile sunt foarte mari, mai susţine USR.



"E păcat că un proiect foarte important pentru Gorj şi nu numai stagnează sub ministrul Grindeanu. Îngrijorătoare sunt şi aspectele privind finanţarea. După ce am plecat de la Ministerul Transporturilor, au lansat acel Plan investiţional 2021-2030 prin care au retrogradat această rută la stadiul de TransRegio, ceea ce înseamnă drum naţional sau drum naţional modernizat, nu drum expres. Tronsonul trebuie făcut drum expres şi se poate asigura finanţare europeană", a mai explicat Drulă.



Potrivit USR, sunt întârzieri foarte mari şi în cazul sectorului Filiaşi-Craiova, din Autostrada Sudului, deşi licitaţia era aproape finalizată la plecarea lui Cătălin Drulă de la Ministerul Transporturilor.



"Ministrul Grindeanu a ales să anuleze licitaţia şi nici astăzi nu sunt semnate toate contractele", mai menţionează formaţiunea.



La rândul său, deputatul USR Radu Miruţă a cerut parlamentarilor PSD şi PNL din Gorj "să lase declaraţiile mincinoase şi să facă paşi concreţi pentru realizarea proiectelor de infrastructură din judeţ".



"Solicităm parlamentarilor PSD-PNL de Gorj să facă presiuni la nivelul Guvernului, pentru ca tronsonul Târgu Jiu - Craiova să fie drum expres, nu drum TransRegio. Mediul de afaceri din judeţul Gorj are nevoie de deschidere către reţeaua naţională şi internaţională de drumuri. Deschiderea aceasta nu se poate face prin minciuni cum că drumul este expres, cât timp ei, cu mânuţa lor, l-au retrogradat la nivel de TransRegio", a precizat Radu Miruţă.