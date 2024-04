„Azi am vorbit despre ceea ce am învățat să fac cel mai bine, despre cea mai grea bătălie, lupta pentru sănătatea oamenilor împotriva unei maladii teribile: metastazele osoase din cancerul renal. Am fost impresionat să vad și să simt cât de aproape îmi sunt colegii, de vârsta mea sau mai tineri. Când ai o meserie pe care o iubești, când învingi boli crunte și redai speranța la viață, nimic nu ți se mai pare prea greu”, a scis pe Facebook Cătălin Cîrstoiu.

Acesta a respins toate acuzațiile care i se aduc și spune că ”mandatul meu de candidat e pe masa coaliţiei”, înaintea ședinței de lunea viitoare a coaliției în care se va lua o decizie privind candidatura sa.

Medicul a spus că are o meserie la care să se întoarcă în cazul în care nu o să mai aibă susținere politică să candideze, dar că el nu se va retrage.