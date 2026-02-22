Cât vor costa roșiile românești în martie? Prețul-șoc care îi va face pe români să ocolească tarabele
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Primele roșii românești revin pe tarabe începând cu luna martie, însă gustul autentic vine cu un cost care va tăia respirația cumpărătorilor. Fermierii avertizează că trufandalele autohtone vor deveni un adevărat lux: un singur kilogram este estimat să ajungă la prețuri amețitoare, cuprinse între 70 și 100 de lei.
Roșiile de martie, „cireșele” iernii: De ce vom plăti prețuri record pentru gustul autohton
Apariția primelor roșii românești pe tarabe, programată pentru a doua jumătate a lunii martie, marchează un contrast izbitor între dorința consumatorilor de a regăsi gustul de acasă și realitatea financiară dură a producătorilor. Potrivit legumicultorului Ion Păunel, tomatele extratimpurii au devenit un produs de lux, comparabil cu cireșele vândute în plină iarnă: cine dorește să consume astfel de delicatese înainte de sezonul natural trebuie să accepte costuri pe măsură.
Drumul prețului: De la fermă la tarabă
Evoluția prețurilor pentru anul 2026 indică o creștere semnificativă față de anul precedent, cauzată de presiunea costurilor de producție. La poarta fermei, prețul estimat de producători variază între 45 și 55 lei/kg. La tarabă, după adăugarea marjelor intermediarilor și a costurilor de distribuție, consumatorii s-ar putea confrunta cu prețuri șocante, cuprinse între 70 și 100 lei/kg.
Scumpirea este imensă față de anul 2025, când prețul la producător s-a situat între 42–48 lei/kg, ajungând în piețe la un maxim de 75 lei/kg.
Inamicul nevăzut: Lipsa soarelui și capriciile vremii
Dincolo de investițiile financiare, legumicultorii din bazinele Olt, Matca și Buzău se luptă cu un factor climatic ostil: absența luminii naturale. Fermierii avertizează că plantele stagnează deoarece, din decembrie și până în prezent, s-au înregistrat extrem de puține zile însorite. Această lipsă de radiație solară împiedică plantele să lege rod în ritmul obișnuit, ceea ce scade oferta și forțează creșterea prețului de pornire.
Impactul asupra pieței
Deși există un segment de clienți dispuși să plătească oricât pentru prospețimea produselor românești, legumicultori precum Costache Radu din Matca recunosc că aceste tarife sunt inaccesibile marii mase de cumpărători. Chiar dacă anul trecut au existat perioade scurte când roșiile s-au vândut cu 24 lei/kg, estimările pentru finalul lunii martie 2026 rămân pesimiste, indicând prețuri care vor menține roșiile în categoria produselor de ocazie.
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