Cercetători în domeniul cancerului, coordonați de Universitatea New South Wales din Sydney, au analizat mai multe revizuiri ale dovezilor provenite din studii pe animale, rapoarte de caz la oameni și cercetări de laborator publicate între 2017 și 2025. Este una dintre cele mai detaliate evaluări de până acum privind potențialul țigărilor electronice cu nicotină de a provoca cancer, scrie The Guardian.

Există semne timpurii de avertizare în organism, strâns legate de riscul de cancer, inclusiv deteriorarea ADN-ului și inflamația, a explicat coautorul studiului, profesorul asociat Bernard Stewart. Analiza, publicată marți în revista Carcinogenesis, a constatat că vapatul este asociat cu aceste modificări pre-canceroase.

„Nu există nicio îndoială că celulele și țesuturile din cavitatea orală, din gură și din plămâni sunt afectate de inhalarea vaporilor proveniți de la țigările electronice”, a spus Stewart.

Pentru că țigările electronice moderne au apărut abia la începutul anilor 2000, nu există încă suficiente date pe termen lung, provenite de la un număr mare de utilizatori care au dezvoltat cancer, pentru a stabili un risc cert. În plus, mulți utilizatori de țigări electronice sunt și fumători, ceea ce face dificilă separarea efectelor vapatului de cele ale tutunului.

Din aceste motive, analiza nu a estimat câte persoane ar putea dezvolta cancer din cauza vapatului, ci a evaluat dacă acesta provoacă tipurile de modificări biologice despre care se știe că duc la apariția bolii.

Totuși, studiul include și rapoarte de caz de la stomatologi care au observat cancer oral la persoane care au folosit exclusiv țigări electronice și nu au fumat niciodată. De asemenea, au fost analizate studii pe animale, iar Stewart a menționat o cercetare în care șoarecii expuși la vapori de țigări electronice au dezvoltat tumori pulmonare într-o proporție mai mare decât cei neexpuși — deși astfel de rezultate nu pot fi extrapolate direct la oameni.

„Pe baza tuturor acestor date, am concluzionat că țigările electronice sunt susceptibile să provoace cancer pulmonar și oral, deși nu putem spune cât de mare va fi impactul”, a declarat el.

Autorul principal al studiului, epidemiologul Freddy Sitas, a subliniat că au fost necesari 100 de ani de acumulare a dovezilor până când chirurgul general al SUA a recunoscut, în 1964, că fumatul provoacă cancer pulmonar.