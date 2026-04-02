Imagini inedite: Mioara Roman alături de Elena Ceaușescu, într-o fotografie rară de la începutul anilor ’70
Imagini inedite: Mioara Roman alături de Elena Ceaușescu, într-o fotografie rară de la începutul anilor ’70
O imagine rară din Arhivele Naționale, făcută publică de istoricul Mihai Burcea, surprinde o scenă mai puțin cunoscută din culisele diplomației românești de la începutul anilor ’70: Elena Ceaușescu, alături de Mioara Roman, pe post de translator din limba arabă, la o întrevedere cu partenera de viață a unui înalt demnitar egiptean.
Imaginea, publicată de Mihai Burcea — expert cercetător în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) — oferă o perspectivă inedită asupra modului în care se desfășurau întâlnirile oficiale ale României socialiste în relațiile cu statele arabe.
Potrivit explicațiilor istoricului, fotografia a fost realizată „în cursul unei întrevederi private cu partenera de viață a primului-secretar al Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe din R.A. Egipt, ing. Sayed Marei”.
Mioara Roman (n. Georgescu) avea 33 de ani și era la vremea respectivă una dintre cele mai bine pregătite specialiste în limba și civilizația arabă, activând ca jurnalistă și șefă a Secției de Limbă Arabă la Radio România Internațional. În această perioadă, a realizat interviuri cu lideri importanți ai lumii arabe, precum președintele Egiptului Hosni Mubarak și regele Hussein al Iordaniei. Un an mai târziu față de data fotografiei, în 1974, s-a căsătorit cu Petre Roman.
Cei doi au divorțat în 2007, după o căsnicie de 34 de ani și a încetat din viață în februarie 2024, la vârsta de 83 de ani.
