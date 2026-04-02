Persoanele în vârstă NU ar trebui să stea una lângă alta în avion. Ce arată noile studii

Conform unor studii recente, vârstinicii nu ar trebui să stea împreună în avion. Iată ce explicație au oamenii de știință.

Un nou studiu citat de publicat Travel Book sugerează că pasagerii în vârstă ar trebui să evite să stea împreună în avion, mai ales în contextul unor posibile evacuări de urgență.

Conform cercetătorilor, mobilitatea redusă a persoanelor trecute de 60 de ani poate încetini evacuarea avionului, mai ales în cazuri critice unde fiecare secundă contează. În situații de stres, reacțiile întârziate și dificultățile de orientare sunt factori ce pot agrava întârzierile, explică studiul.

Cercetătorii au analizat evacuarea unui Airbus A320, simulând un scenariu grav: un incendiu la ambele motoare, care face imposibilă utilizarea ieșirilor de urgență de pe aripi. Au fost testate 27 de scenarii distincte, bazate pe trei factori principali: aranjamentul locurilor în avion; proporția pasagerilor vârstnici față de cei tineri; distribuția spațială a persoanelor în vârstă în cabină.

Advertising

Advertising

Ce au aratat studiile

Simulările au inclus și diferențe de mobilitate specifice vârstei, cum ar fi viteza de deplasare mai redusă sau dificultățile motorii. Rezultatele au fost revelatoare: niciun scenariu nu a permis evacuarea completă a pasagerilor în mai puțin de 90 de secunde, timpul maxim reglementat pentru astfel de operațiuni.

În cel mai favorabil caz, evacuarea a durat 141 de secunde, iar în scenariile cu un procent ridicat de pasageri vârstnici, timpul a depășit 200 de secunde.

O concluzie cheie a studiului este că distribuția uniformă a pasagerilor vârstnici în cabină poate reduce riscul blocajelor în timpul evacuării.

Gruparea acestora într-o singură zonă, fie intenționată, fie aleatorie, poate amplifica întârzierile, mai ales în apropierea ieșirilor de urgență. Studiul sugerează că reglementările de siguranță actuale ar trebui revizuite pentru a reflecta mai bine realitatea demografică. Acestea se bazează în mare parte pe scenarii ideale, care nu țin cont de factori precum mobilitatea redusă, spațiul îngust dintre scaune sau stresul resimțit de pasageri în situații de urgență.

Pe măsură ce populația globală îmbătrânește, este imperativ ca aceste aspecte să fie integrate în planurile de siguranță aeronautică. Studiul evidențiază importanța unei planificări riguroase pentru a asigura că toate categoriile de pasageri, indiferent de vârstă, pot călători în condiții de siguranță maximă.



