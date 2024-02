Localnicii spun că se află într-o situație disperată din cauza exploatărilor la salina din zonă și acuză autoritățile locale de neglijență și lipsă de efort pentru a-i ajuta.

În timp ce oamenii spun că au casele distruse, primarul este de negăsit. A venit, în schimb, cu o soluție și cere strămutarea acestor localnici în adăposturi sociale.

„Se aud bubuieli, se zgâlțâie geamurile, și casa a început să se crape. acest lucru de cât timp? deci acest lucru de vreo 4-5 ani.”

„În dimineața în care mi-a bubuit acea grădină, craterul la jumătate de metru. Am făcut sesizări la domnul primar, la directorul regiei la bucurești și salină. Eu a trebuit să aștept ca cineva să vină la fața locului, să poată să ne verifice în ce stare stăm, pe zi ce trece bubuituri, crăpături, rupturi din pământ, din casă”, au povestit două localnice Caravanei România Suvernă.

În ceea ce privește primarul localitații, „Niciodată nu-l găsim la fața locului, problemele noastre nu s-au luat în considerare, până când nu am ajuns eu personal, noi nu avem nevoie să stăm la o casă socială”, au mai povestit localnicii.

Mai multe case din zona Slănic sunt afectate de exploatările din cadrul salinei care este în apropiere, iar o soluție din partea celor de la primării ar fi strămutarea acestor localnici în adăposturi sociale. Între timp vedem crăpăturile care s-au format și tencuiala care începe să cadă.

„Am crezut că s-a prăbușit casa, așa bubuituri groaznice, în fiecare zi se rupe câte ceva. Uitați crăpăturile cum iau amploare. Nu ne-a rămas nimic, te miri ce am luat. Nu a respectat domnul primar ce trebuia făcut, în primul rând ne cere expertize, am acte de la domnul prefect”, s-a mai plâns o localnică.

Realitatea Plus: - Ați văzut vreun sprijin din partea primarului, din partea cuiva din comunitate, să ajute aceste persoane care se află în această situație disperată?

Localnică: - Niciodată am atatia ani de zile de cand stau aici. Eu dacă am o pensie de nimica toată, ce să fac? am muncit 40 de ani și am o pensie de 11 milioane, e bine?!

Realitatea Plus: - Oamenii nu vor să se mute de aici, vor rămâne în continuare?

Localnică: - Nuu, păi unde să se ducă, ce să facă?

