„Am ajuns la jumătatea drumului cu construcția casei pe care vrem să o realizăm în 12 zile. Astăzi, constructorii au început placarea locuinței cu polistiren. Înainte să vă arăt cum a decurs cea de-a șasea zi pe șantier, răspund public întrebărilor lansate de Mirel Curea:

În primul rând, lucrările sunt executate sub supraveghrea permanentă a unui diriginte de șantier, un RTE și un CQ, responsabili de verificarea calității betonului sau de armarea corectă a fierului. Familia pentru care construim această casă avea în proprietate deja terenul, deoarece locuința care a luat foc exista pe un teren, deci nu au fost cheltuiți bani pe teren. În planul Simion, terenul este asigurat de stat. Nu au fost executate branșamente de utilități. Familia avea deja electricitate, iar în localitate nu există apă, canalizare sau gaz, oamenii având doar un puț forat în curte. Locuința pe care o construim nu are etaj, este pe un singur nivel, o casă simplă de 60 de metri pătrați utili. Nu a fost nevoie momentan să construim gard sau să amenajăm curtea, având în vedere că familia locuia deja în acea curte, înainte de incendiul care i-a mistuit casa. Proiectarea unei astfel de locuințe costă maximum 1.000 de euro. Precizăm, însă, că în Planul Simion proiectele și autorizațiile sunt asigurate de stat.”, a scris George Simion pe blogul său.

Materialele necesare pentru cea de-a șasea zi au costat puțin peste 10.000 de lei. Gianina Șerban, deputat AUR și coordonator de proiect, a oferit explicații suplimentare cu privire la evoluția lucrărilor:

„În ziua 6, constructorii au început placarea locuinței cu polistiren. Un polistiren ignifugat, cu o densitate foarte mare, produs în România. Ce înseamnă ignifugat? Un polistiren care nu va întreține focul. Și tot astăzi, dulgherii au început acoperișul construcției noastre. Am achiziționat 120 de metri pătrați de polistiren. Adică 50 de baxuri de polistiren ignifugat. Pentru lipitul polistirenului, placarea lui exterioară, s-au cumpărat 60 de saci de adeziv CT82, un adeziv special, care costă 55 de lei sacul.

Noi am achiziționat în prima zi trei metri cubi de scândură, pe care i-am folosit la fundație, pentru a cofra fundația, am cofrat stâlpii, dar această scândură se refolosește la acoperiș. Pe lângă cei trei metri cubi de scândură achiziționați la început, am mai cumpărat încă 3,5 metri cubi de cherestea. 2 metri cubi de scândură și 1,5 metri cubi de grinzi, căpriori, cușaci. Au mai multe denumiri, vorbim de acele grinzi care se folosesc la acoperiș. Cei 3,5 metri cubi pe care i-am cumpărat, au fost achitați cu suma de 4.000 de lei. Acestea sunt prețurile pe care dumneavoastră le puteți verifica în orice magazin de bricolaj”.

George Simion demonstrează că poate să ridice o casă în 12 zile. Ce s-a construit în primele 3 zile de la demararea proiectului