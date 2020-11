Carmen Dorobăț: Patologia pacienților COVID, în continuă schimbare. Paturile cu oxigen - marea problemă!

"Este prea devreme sa vorbim despre rezultatul restrictiilor (intrate astazi in vigoare -n.r.). Vom vedea peste 2-3, poate chiar si 4 saptamani. Problema e lipsa locurilor libere in zonele cu oxigen. Dupa cum am observat in ultima luna, pacientii vin tarziu in spital. Am observat in ultima saptamana, in afara de faptul ca aceasta simptomatologie (covid -n.r.) se mentine mai mult timp, dupa 6-8 zile incep sa prezinte disfunctii respiratorii cum nu se intampla la inceputul bolii. In prezent, chiar si dupa 7-10 zile de evolutie a bolii, la pesoane de peste 60 ani si cu cormobiditati, trebuie sa le supraveghem in continuare - lucur care nu se intampla pana acum. Trebuie sa ne adaptam in continuu. Pronblema sunt paturile cu oxigen", a afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.

Medicul a precizat ca o atentie sporita trebuie acordata persoanelor care au deja o varsta si care sunt susceptibile de a dezvolta complicatii, referindu-se la accidente vasculare cerebrale.

"Medicii de familie au orientat tratamentul cu anticoagulante pentru persoanele care au astfel de predispozitii, ceea ce este foarte bine", a aratat Carmen Dorobat.