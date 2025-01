Pisicile sunt renumite pentru igiena lor, dar pot exista unele boli si paraziti care in anumite conditii pot infecta si oamenii. De exemplu, Toxoplasmoza sau alergiile specifice nu sunt foarte frecvente dar este bine sa stii cum sa le eviti si cum sa le tratezi.

Toxoplasmoza

Este o boala cauzata de infectia unui parazit , Toxoplasma Gondii . Infectia apare de obicei prin ingestia de oochisturi (una dintre etapele de dezvoltare ale parazitului) produse in intestinul pisicilor sau felinelor infectate si eliberate in mediu prin fecalele, si din acestea in apa, sol, obiecte si alimente.

Oamenii sunt mai rar infectati prin consumul de carne insuficient gatita care contin chisturi de toxoplasma. De obicei nu creeaza probleme majore unei persoane cu imunitara normala : adesea asimptomatica, manifestandu-se eventual cu umflarea ganglionilor limfatici, oboseala, cefalee, durere in gat si uneori febra.

Toxoplasmoza este periculoasa pentru femei in timpul sarcinii : infectia poate trece de fapt la copil prin placenta, provocand malformatii sau avort in anumite circumstante (din acest motiv, se recomanda un toxo-test pentru femeile insarcinate, un test de sange care va permite sa stiti daca viitoarea mama este deja imunizata si, prin urmare, protejata, sau daca este expusa riscului de a contacta boala.

Pentru a preveni infectia, este necesar sa curatati litiera pisicii in fiecare zi cu manusi (oochisturile parazitului devin infectioase dupa trei zile la temperatura camerei si umiditate ridicata) ,gatiti bine carnea , care trebuie sa atinga o temperatura de cel putin 67 ° C in partea cea mai interioara (gatirea la microunde nu poate elimina parazitul), in cele din urma folositi manusi pentru a manipula carnea cruda sau chiar legumele sau alte alimente care ar putea fi contaminate cu oochisturi.

Infectia cu Campylobacter

Pisica, ca si alte animale domestice, poate transmite bacterii din specia Campylobacter (in special Campylobacter Jejuni) prin fecale, una dintre principalele cauze ale gastroenteritei in lumea occidentala. Febra, diareea, uneori cu sange, durerile abdominale sunt principalele simptome, conform sursei.

Infectia se poate contacta prin contactul cu fecalele animalului, prin apa sau alimente contaminate, sau a laptelui nepasteurizat.

Tetanus

O muscatura de animal poate transmite tetanosul, o infectie grava, potential fatala, provocata de bacteria , Clostridium Tetani . Ranile profunde, contaminate cu pamant si murdarie, sunt in mod deosebit expuse riscului. Vaccinarea impotriva tetanosului, obligatorie din primele luni, trebuie reinnoita cu rapeluri la 6 si 15 ani, apoi la fiecare 10 ani.

In cazul in care au trecut mai mult de 10 ani de la ultima vaccinare,ar putea fi necesara, pe langa vaccin, si administrarea de imunoglobuline tetanosice. Prin urmare, este important ca evaluarea de catre medic sa aiba loc in cel mult 48-72 de ore dupa muscatura.

Rabia

Este putin probabil ca aceasta boala sa fie transmisa de o pisica care este tinuta in casa sau crescuta la oras, in timp ce in mediul rural este mai riscant, mai ales in regiunile alpine, unde rabia poate fi contractata in urma unei muscaturi de vulpe sau al unui alt animal salbatic; Vaccinarea este fundamentala, susține sursa.

Boala zgarieturii pisicii

Este o boala cauzata de o bacterie , Bartonella henselae , este destul de frecventa la pisici, si in cele mai multe cazuri, fara simptome ale bolii.

Acesta se manifesta prin imflamarea ganglionilor limfatici, oboseala, febra si dureri de cap. In cazul unui sistem imunitar compromis, acesta poate avea consecinte grave.

Sfatul in cazul zgarieturilor de pisica este sa spalati imediat pielea cu un sapun antibacterian. Daca zgarietura este profunda, se pot folosi antibiotice, dar intotdeauna sub supraveghere medicala, precum si daca pielea zgariata ar trebui sa se umfle sau sa provoace durere.

Giardioza

Se numeste giardia lamblia si este un parazit intestinal care poate afecta animalele noastre de companie, si se intalneste din ce in ce mai frecvent atat in mediul rural cat si in oras. Adesea, in canisa sau ferme, acest parazit creeaza adevarate epidemii greu de eradicat.

Poate fi contractat de pisicuta noastra prin contactul cu fecalele altor animale infectate (de exemplu in iarba contaminata unde au defecat alte animale purtatoare) sau prin aportul de apa infectata si, prin urmare, poate fi transmisa la om pe cale fecal-orala.

Este deci important sa urmam sfaturile si terapiile prescrise de medicul veterinar in ceea ce il priveste pe micutul nostru prieten, si sa fim atenti la igiena mediului.

Toxocarioza

Toxocara Cati este un nematod gastro-intestinal care infecteaza puii de pisica si poate provoca toxocarioza la oameni. Ouale produse de parazit sunt eliberate prin fecalele, contaminand adesea solul.

Multi adulti care sunt infectati cu parazitul Toxocara nu prezinta simptome si sunt simpli purtatori, insa, in cazul persoanelor cu sistem imunitar slabit sau insuficient dezvoltat, asa cum sunt cele cu boli cronice sau copiii foarte mici, pot aparea manifestari precum:

Inflamatii oculare

Febra

Oboseala

Tuse

Dureri abdominale

Marirea ficatului

Lipsa poftei de mancare

Iritatii la nivelul pielii

Pecingine

Este o infectie fungica care afecteaza toate mamiferele, inclusiv pisicile si oamenii. Sporii acestei ciuperci se ataseaza de blana pisicii si daca infecteaza pielea genereaza leziuni de forma rotunda. Pisicile pot fi purtatoare sanatoase de pecingine, in special pisica persana .

Atat pisicile, cat si oamenii pot trata pecinginele cu medicamente antifungice locale si antibiotice. Cu toate acestea, tratamentul este destul de lung, poate dura cateva luni.

Puricii

Puricii sunt printre cei mai des intalniti paraziti la pisici. Pentru a se reproduce au nevoie de un mediu cald.

Pisicile pot deveni alergice la muscaturile de purici, iar saliva anticoagulanta care ramane in rana poate provoca mancarimi severe. Daca pisica se scarpina mai mult decat ar trebui, pot aparea si alte probleme ale pielii, cum ar fi alopecia si crustele. Puricii musca si oamenii. Senzatia de muscatura de purici este asemanatoare cu cea a unei muscaturi de tantar, ei sug sange si lasa urme vizibile.

Alergie

Alergiile la blana de pisica au crescut semnificativ in ultimii treizeci de ani. Sunt cauzate de o proteina prezenta in saliva si pielea pisicii care provoaca o reactie de tip alergic, uneori foarte violenta. Unele studii recente documenteaza ca aproximativ 15% dintre oameni pot fi alergici la aceasta proteina. Din pacate, inca nu exista remedii posibile.

Simptomele alergiei la pisici

Simptomele alergiei la pisici sunt foarte clare, stranut, astm, conjunctivita si mancarime. In general, partile cele mai afectate sunt ochii, nasul si gatul. In cele mai importante cazuri se poate ajunge chiar la contractarea pneumoniei si la debutul socului anafilactic.

Pisica trebuie sa stea departe de dormitor iar casa trebuie curatata mai des, mai ales prin aspirarea podelelor, pernelor, canapelelor si aerisind frecvent incaperile.

Majoritatea bolilor la pisici care sunt transmisibile la om nu au riscuri foarte grave (acestea sunt de obicei tuse, febra, diaree si probleme ale pielii).

Totusi, este necesar sa se acorde atentie subiectilor cu risc deosebit (subiecti cu un sistem imunitar compromis, copii, varstnici, subiecti bolnavi de SIDA sau care fac chimioterapie) deoarece acestia pot dezvolta adevarate patologii in functie de boala care se transmite, conform veterinarilor.