Mulți proprietari aleg să lase geamurile deschise toată ziua, crezând că astfel aerul se va reîmprospăta constant. În realitate, această practică nu doar că nu îmbunătățește circulația aerului, dar poate provoca și supraîncălzirea locuinței.

Aerul cald din exterior pătrunde ușor în interior, crescând disconfortul termic și punând în dificultate aparatul de aer condiționat, care va consuma mai multă energie pentru a răci camerele.

Pentru o aerisire eficientă, nu este nevoie de ore întregi cu ferestrele larg deschise, ci de reprize scurte și bine planificate.

Recomandările specialiștilor sunt clare: în sezonul cald, geamurile ar trebui deschise de două ori pe zi, pentru 5 până la maximum 10 minute. În acest interval, se realizează un schimb complet de aer fără ca locuința să se supraîncălzească.

La fel de important este și momentul în care alegi să aerisești. Cele mai bune rezultate se obțin dimineața devreme și seara târziu, atunci când temperaturile exterioare sunt mai scăzute și aerul este mai proaspăt. În schimb, aerisirea în mijlocul zilei, între orele 12:00 și 17:00, ar trebui evitată, deoarece aerul fierbinte va pătrunde în casă, generând efectul de seră și crescând temperatura interioară.

Pentru a maximiza efectele aerisirii, metoda transversală este cea mai eficientă. Aceasta presupune deschiderea ferestrelor situate pe laturi opuse ale locuinței, pentru a crea un curent de aer care evacuează rapid aerul stătut și îl înlocuiește cu cel proaspăt.

Un alt sfat util este să deschizi ferestrele din zonele umbrite ale casei, reducând astfel pătrunderea aerului cald. Ventilatoarele pot fi și ele de ajutor – chiar dacă nu răcesc efectiv aerul, acestea contribuie la circulația lui și creează o senzație de confort termic.

În camerele orientate spre sud sau vest, protejarea ferestrelor cu jaluzele, draperii groase sau rulouri exterioare previne pătrunderea razelor directe ale soarelui. În plus, curățarea periodică a filtrelor de aer condiționat și folosirea unor dezumidificatoare sau senzori de calitate a aerului mențin spațiul sănătos și confortabil.

Aerisirea casei vara nu înseamnă să ții geamurile deschise permanent, ci să alegi momentele potrivite și să folosești reprize scurte, dar eficiente. Respectarea acestor reguli simple ajută la păstrarea unei temperaturi plăcute, reduce consumul de energie și protejează sănătatea celor din locuință, potrivit sursei.