Astfel, în intervalul 09 august, ora 12:00 - 10 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.



În intervalul 10 august, ora 10:00 - 11 august, ora 10:00, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până

la moderat. Minima termică va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.



Totodată, în intervalul 11 august, ora 10:00 - 11 august, ora 23:00, vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu ușoare intensificări.



De asemenea, ANM precizează că în intervalul 09 august, ora 12 - 10 august, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei

atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. În intervalul 10 august, ora 10 - 11 august, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.



În intervalul 11 august, ora 10 - 11 august, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat.



Administrația Națională de Meteorologie menționează că va actualiza prezentele informații, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.