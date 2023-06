Caragele este comuna cu cel mai mare zăcământ de gaz.

Iulian Ionescu - jurnalist: „Sunt în județul Buzău, merg spre punctul Caragele, cunoscut de toata țara, unde am mai fost acum 6 ani. Județul actualului premier Marcel Ciolacu și fost lider local PSD. Am fost la ceea ce am crezut și cred că și oamenii din această localitate, din toată țara, că va aduce României, cum spunea Grindeanu, că va aduce României multă prosperitate. Ne va asigura independența din punct de vedere energetic. Ne va poziționa ca o țară exportatoare de gaze naturale. De 6 ani, lucrurile au rămas la fel. Vizual nu s-a schimbat nimic.

Astfel că, la șase ani de la marea descoperire, în localitatea Caragele, casele nu sunt racordate la gaz, nici primăria și nici școala, deși subsolul din zonă conține în jur de 30 de miliarde de metri cubi. Este considerată cea mai importantă rezervă de gaze on-shore a României, care până acum a fost doar explorată”.

„Deocamdată, concret, cu oferta, nu a venit nimeni cu gazele. Au venit acum șase ani, au făcut prospectări, au zis că facem, dregem și au rămas la fel ca acum. Astea sunt lemne pentru viitoarea iarnă. acelasi lucru are și scoala. Mulți din sat și-au pus centrale pe peleți. Așteptăm să vedem, noi sperăm”, a spus un localnic.

„Cu toate că stăm pe o pungă de gaze ar fi trebuit să ne încălzim cu gaze, nicidecum cu lemne. Dacă facem o balanță, mai convenabil va ieși cetățeanul cu gaze. Pentru că cel puțin un singur foc ar duce anual. În primul rând, e bine și pentru mediu, pentru toată lumea. S-a făcut studiu de fezabilitate, ar fi trebuit să trecem la treabă”, a spus o localnică.

Costel Crăciun - primar Caragele: Este în același stadiu ca în 2017. Deocamdată, nimic. Va urma o nouă exploatare, am dat în concesiune o suprafață de un hectar. Se va începe un nou foraj. Noi avem un proiect de 740 de miliarde vechi, dar nu e aprobat, pentru racordarea la sistemul de gaze.

Avem o conductă între cele două stații de uscare. Așteptăm la sonda asta care începe acum, poate o avea un debit de gaze mai mare și atunci discutăm. La suta din terenuri sunt vândute la danezi, turci, italieni. Fermierii români în lipsă de capital n-au putut să facă față firmelor occidentale.

Comoara subterană a fost descoperită de compania Romgaz în 2016 și era poziționată în mare parte sub cele șase sate din comuna buzoiană C.A. Rosetti. Potrivit estimărilor, există suficient gaz pentru a acoperi întregul necesar al României pentru doi ani și jumătate.

Grindeanu: „E o exploatare foarte importantă care se va dezvota în următorii ani... cea mai importantă în anii de după revoluție. Ar asigura doar ea independența pentru doi, trei ani”.