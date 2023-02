"Dl Alexandru Maximescu e director la OMV din 2012. In 2015, desi era director, a depus declaratie de avere ca ofiter al MAI. Cum e posibil asa ceva? Am proba clara ca la acea vreme era director la OMV. Cum e posibil asa ceva? As fi vrut sa ii pun intrebarile direct, dar m-a trimis la Biroul de presa.

As fi vrut sa il intreb ce l-a recomandat ca dupa ce a terminat Facultatea de Studii Politice Babes Bolyai sa vina consilier la MAI, condus de Vasile Blaga, si apoi consilier sa ocupe o pozitie importanta, la doar 27 de ani, consilier la Reprezentanta Permanenta a Romaniei in cadrul UE, de la Bruxelles, unde a reprezentat tara noastra in negocierile privind aderarea Schengen.

Sotia sa, care a urmat si ea studii in afara tarii, a ajuns la cabinetul lui Marian Jean Marinescu apoi, cand a revenit la Bucuresti, a ajuns secretar la Ambasada Austriei in Romania. Ulterior a ajungs la scoala privata Deutsche Schule, care a primit teren gratuit de la OMV. Vorbim de o suprafață de peste 2 hectare. Cum e posibil asa ceva? Sunt atatea semne de intrebare", a afirmat Anca Alexandrescu, in debutul editiei de joi seara a emisiunii "Culisele Statului Paralel".

"Acesta om e astazi vicepresedintele OMV. Cine ne-a blocat aderarea la Schengen"?, a intrebat jurnalista.