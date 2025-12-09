Mai multe clădiri istorice, restaurante și magazine din București au căpătat straie noi și strălucitoare în preajma sărbătorilor. De la instalațiile luminoase spectaculoase până la ghirlandele și figurinele uriașe, cu toate atrag privirile trecătorilor.



În spatele decorațiunilor stau artiști desăvârșiți, așa cum este și Doina Levința, titan în lumea modei și scenograf de succes.



"Am o teorie, că joaca e foarte frumoasă și e foarte bine să ne jucăm din când în când.

Am zis că toți oamenii trebui să râdă în perioada asta, să se bucure de tot ce e frumos

M-am luptat toată viața pentru frumos," a declarat Doina Levinta.



Decorațiunile din București sunt adevărate lucrări de artă și îi transportă pe cei care le văd direct în copilărie. Sutele de mii de fotografii publicate pe internet sunt mărturia că locurile aranjate cu bun gust în București sunt pe placul turiștilor.