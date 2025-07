”Codul de caniculă, să spunem că intră în vigoare la ora 12:00, dar acesta ar fi momentul de la care ar trebui să se resimtă din ce în ce mai accentuat disconfortul termic, dat atât de creșterea temperaturilor, cât și de creșterea umidității din atmosferă.

Astăzi ne vom regăsi sub influența unei mase de aer cald, care s-a extins încă de sâmbătă în toate regiunile, am avut parte de vreme caniculară și ieri în partea de sud a țării, astăzi se va intensifica ușor, aș spune, tot în partea de sud a teritoriului, unde vom avea temperaturi maxime de până la 37-38 de grade”, a declarat Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM, la Realitatea PLUS.