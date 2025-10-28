Gândul - Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”

Jurnalista de la postul Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a anunțat, oficial, că își depune candidatura pentru Primăria Capitalei și a menționat, totodată, că este ultima săptămână când prezintă emisiunea „Tu decizi”, până la alegeri.

„Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile”, a declarat Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii pe care o moderează la Realitatea PLUS, Culisele Statului Paralel.

„Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Alexandrescu a explicat că dorește să ducă o campanie „corectă și onestă”, diferită de cea a partidelor tradiționale: „Nu am de gând să trișez în această campanie, așa cum fac partidele care se află la guvernare de 35 de ani. Vreau să fac o campanie onestă, corectă, în mijlocul oamenilor”.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, anunță oficial că intră în cursa pentru Primăria Capitalei.



