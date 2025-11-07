Atât Daniel Băluță, cât și Cătălin Drulă, au reciclat pur și simplu elemente din campaniile mai vechi ale reziștilor. Impresionant este că și Ciprian Ciucu și Băluță par că se dezic de partidele din care provin. Siglele PSD și PNL puse pe reclamele electorale sunt foarte mici, greu de observat.

Reclamele electorale ale candidaților PNL, USR și PSD la primărie se găsesc peste tot prin București, amplasate pe clădiri, pe structuri metalice, în parcări sau chiar direct pe trotuare, în calea pietonilor. Totuși, locuitorii spun că nu sunt deloc impresionați și chiar le ignoră.

Dacă privim către campania lui Nicușor Dan pentru prezidențiale, costul pentru un singur panou se poate ridica și la 600 de euro. În plus, potrivit surselor, multe dintre afișele electorale care se află acum în București au fost amplasate de Euro Media Group, firmă controlată de fugarul Sebastian Ghiță.

De departe, cea mai surprinzătoare este tactica pe care au folosit-o candidații. Atât Daniel Băluță, cât și Cătălin Drulă au reciclat un font de text și o strategie de imagine folosite până acum doar de USR. Mai mult, atât Ciprian Ciucu, cât și Daniel Băluță, au ales să pună sigle minuscule ale PNL și PSD pe panourile electorale. Acestea pot fi văzute doar de aproape și sunt în unele cazuri de culoare albă, făcute astfel parcă tocmai pentru a se confunda cu fundalul.

Daniel Băluță s-a apărat atunci când a fost acuzat că a pus o siglă PSD minusculă pe panouri tocmai pentru că se dezice sau îi este rușine să se afișeze cu propriul partid. Într-un răspuns pentru presă, candidatul a spus că a vrut să reprezinte astfel proporția din primărie, așa cum o vede el, adică „99% administrație și doar 1 la sută politică”.

