Mai multe idei bizare au fost răspândite în această perioadă înainte de începerea campaniei electorale chiar de către candidatul USR Cătălin Drulă cu privire la mai multe proiecte pentru Capitală.

Conform unei postări pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, acesta își dorește o reformă a Bucureștiului după modelul New York-ului. Astfel, toate primăriile de sector să fie desființate și să existe doar o singură primărie și un singur primar general.

Propunerea de desființare a primăriilor de sector ridică probleme serioase de fezabilitate. Fiecare sector are atribuții administrative distincte, de la gestionarea școlilor și grădinițelor, la întreținerea drumurilor și serviciile sociale. Centralizarea completă într-o singură primărie ar crea un volum uriaș de responsabilități, riscul de blocaje birocratice și întârzieri în soluționarea problemelor cetățenilor. Experții atrag atenția că un astfel de model ar necesita resurse umane și tehnologice extrem de complexe și adaptate rapid, ceea ce în practică este aproape imposibil de realizat în Capitala României.

Reforme dificil de implementat

Pe lângă centralizarea administrativă, Drulă a vorbit și despre măsuri menite să rezolve traficul intens din Capitală. Detaliile privind modul în care aceste schimbări vor fi aplicate simultan nu au fost însă clarificate, iar implementarea lor ar necesita resurse și planificare complexă.

În ciuda sesizării problemelor de trafic, Cătălin Drulă își promovează campania electorală prin afișe și ilustrații în mașină chiar în orele de vârf, contribuind la aglomerarea rutieră pe care pretinde că o vrea redusă.

