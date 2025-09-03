El a spus că AUR dorește stabilirea unui calendar de dezbatere de comun acord cu puterea.



Întrebat la Parlament când va avea loc dezbaterea moțiunilor de cenzură și votul, Peiu a precizat că acest lucru nu depinde de AUR.



„AUR este minoritar în Parlament, inclusiv în Biroul permanent. AUR își dorește un dialog cu puterea să stabilim de comun acord un calendar (de dezbatere a moțiunilor de cenzură - n.r.). Puterea, adică PSD, nu-și dorește acest calendar”, a mai spus Peiu.



Votul asupra moțiunilor nu mai este posibil sâmbătă, a afirmat el.



„Puterea are 70% din voturi, poate să stabilească ce vrea”, a adăugat Peiu, legat de posibilitatea ca dezbaterea și votul să aibă loc duminică.



El a subliniat că Birourile permanente reunite vor stabili un calendar care include citirea moțiunilor.



„În mod logic, citirea moțiunilor se va face mâine, dacă ei nu acceptă să discutăm un calendar”, a mai arătat Peiu.



Întrebat cu cine a discutat de la putere, liderul senatorilor AUR a răspuns: „Am luat legătura cu premierul Bolojan, care a fost un om de înțeles, am stabilit, am făcut, cu domnul Grindeanu nu se poate”.



„Domnul Bolojan ne-a spus ce prevede legea și că putem să ne înțelegem asupra unui calendar. Dânsul a fost un om de înțeles. Domnul Grindeanu nu vrea să discutăm. Domnul prim-ministru Bolojan a fost înțelegător cu privire la faptul că noi ne dorim duminică să fim prezenți la Țebea”, a mai spus Petrișor Peiu.



Luni, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, premierul Ilie Bolojan prezentând aceste proiecte în cinci ședințe succesive reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.



Potrivit art. 114 din Constituție, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moțiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis.



În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moțiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat.



AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură pe patru dintre aceste proiecte, excepție fiind proiectul referitor la pensiile magistraților.