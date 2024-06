Sondajul arată că 29% dintre persoanele chestionate consideră că în România s-a trăit cel mai bine în perioada actuală, după integrarea României în UE de după anul 2007. Este, pe de o parte, cel mai întâlnit răspuns, însă procentul este totuși destul de mic. Această perioadă a fost marcată de o convergență puternică a veniturilor și economiei României cu Uniunea Europeană.

Următoarea cea mai dezirabilă perioadă este cea interbelică (1918 – 1939) – 20% dintre respondenți consideră că atunci s-a trăit cel mai bine în România, deși perioada a fost marcată de marea criză economică mondială din 1919-1933 care a atins și România, urmată de conflicte locale și avansarea legionarismului și a nazismului.

Doar 15% dintre respondenți consideră că în România s-a trăit mai bine în perioada comunistă în timpul lui Nicolae Ceaușescu, arată sondajul, citat de economedia.

Este important însă de precizat că eșantionul de respondenți a fost din mediul urban, cel mai probabil mai educat, iar în mediul rural percepțiile ar putea arăta cu totul altfel.

Sondajul mai arată că tinerii aleg într-o proporție semnificativ mai mare perioada actuală (38% vs 29% media), cei cu vârsta 30-45 înclină ușor mai mult către perioada comunistă sub Ceaușescu (19% vs 15% media), iar cei cu vârsta 45-65 ani aleg într-o proporție mai mare perioada interbelică (29% vs 20% media). De asemenea, bărbații aleg într-o proporție mai mare perioada actuală prin comparație cu femeile (35% vs 23%), în timp ce femeile aleg într-o proporție mai mare decât bărbații perioada post comunistă până la integrarea în UE (14% vs 7%).