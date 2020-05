Când se deschid sălile de culturism și fitness? S-au anunțat măsurile care trebuie respectate

Mai mulți reprezentanți ai sălilor de culturism și fitness au avut, luni, o întrevedere cu ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, și cu președintele Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean.

"A fost o discuție preliminara in care am discutat si am propus anumite lucruri care ar fi valabile in salile de culturism si fitness, pentru ca nu sunt un capitol aparte din viata noastra sociala. Si am spus sa avem o discutie preliminara in care fiecare sa vina cu propuneri, care vor fi inaintate Ministerului Sanatatii.

Parerea mea personala, nu are legatura cu ceea ce transmit autoritatile, este ca e posibil ca dupa 15 iunie sa fie deschise aceste sali. A fost un grup de oameni de afaceri care au mai multe sali, dar si individuali, am inteles ca vor sa se constituie in asociatie sau patronat. Cert este ca gasim deschidere si vrem sa facem un lucru bun impreuna", a declarat Toncean.

Printre masurile pe care administratorii salilor ar trebui sa le respecte se afla si interzicerea folosirii aparatelor de aer conditionat: "Bineinteles ca va fi nevoie si de respectarea unor restrictii necesare. Spre exemplu neutilizarea aparatelor de aer conditionat in sali, pentru ca geamurile raman inchise, expectoratiile, saliva se depune pe aparate si nu ai timpul fizic sa le dezinfectezi. Din punctul meu de vedere, obligatoriu ar fi si dezinfectarea tuturor aparatelor dupa fiecare utilizare. Chiar reprezentantii salilor au facut aceasta propunere".

Gabriel Toncean a precizat ca in ceea ce ii priveste pe sportivii afiliati la federatie, lotul national ar urma sa intre in cantonament in luna august.

"Deocamdata sportivii afiliati la federatie se antreneaza in regim propriu, fiecare cum poate, cum se descurca. Le-am oferit varianta unui cantonament in luna august, speram ca pana la acea data sa putem sa ne desfasuram activitatea in conditii normale, pentru ca ne asteapta un sfarsit de an foarte greu.

Ar fi vorba de 33 de sportivi din lotul national. Mutand toate competitiile din prima parte a anului in cea de-a doua se inghesuie si nu va fi un an usor. Acum nu am vrut sa riscam sa intram in cantonament pentru ca exista pericolul ca unul dintre ei sa se contamineze si sa-i imbolnaveasca pe cei din jurul lui si sa pierdem tot lotul. Si atunci am fost mai rezervati sa sa respectam cu strictete regulile impuse de autoritati", a mai spus Gabriel Toncean, potrivit ziare.com.