"La sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie, deja vom incepe sa trimitem noile decizii catre pensionari si ne dorim ca inainte de jumatatea lunii august sa avem acest proces finalizat. Fiindca la finalul lunii august deja Casa Nationala de Pensii va vira banii catre bancile cu care lucram si catre Posta Romana, astfel incat in luna septembrie - fiindca pensiile se platesc in luna pe luna - romanii sa benefiieze de a doua majorare a pensiilor.



Punctele de stabilitate sunt un beneficiu care incurajeaza ramanerea in activitate. Acestea se acorda pentru stagii mai mari de 25 de ani.

Absolut toti pensionarii aflati in plata, care au beneficiat de grupele de munca - fie ca discutam despre grupa 1 inainte de 2001, conditiile speciale sau fosta grupa 2, conditiile deosebite - vor beneficia de toate beneficiile pe care le-au avut. Nu sunt afectati.



Pentru perioada dupa 25 de ani va avea 0,5 puncte pe an. Adica 0,5 x 5 = 2,5 puncte. Pentru perioada intre 30 si 35 de ani - 0,75 puncte si poate sa isi calculeze dansul. Le insumeaza, le inmulteste cu VPR care a fost anul trecut 71 de lei, este anul acesta 81 de lei. Cum se calculeaza VPR? Ca raport intre punctul de pensie si 25 de ani care reprez media stagiilor de cotizare. Si vom avea o valoare a VPR de 81 de lei si inmulteste cu punctele de stabilitate si va putea avea o apreciere preliminara asupra crestetii pensiei pe care o va avea.

Telespectatorul nostru, daca opteaza sa aiba si pensie si salariu, este legal fiindca este dreptul la munca, care ii va fi recompensat prin salariu si dreptul la pensie, care ii este recomopensat prin pensie, dar pentru perioada in care are si pensie si salariu nu i se acorda puncte de stabilitate", a declarat, sambata seara, ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.