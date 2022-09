Inima este o pompa musculară alcătuită din 4 camere: 2 superioare numite atrii, 2 inferioare numite ventriculi. Un „sistem electric” natural este prezent în inimă și este responsabil de contracția sa. Drept urmare, sângele este pompat în tot organismul.

De ce este necesară efectuarea unei EKG?

EKG se efectuează pentru:

- Tulburări de ritm sau de conducere (extrasistole, tahicardie, blocuri)

- Modificări ale dimensiunii cavităților cardiace (ex. dilatarea atriului, ingrosarea peretelui ventricular)

- Afecțiuni ischemice ale inimii (ex. angina pectorala, infarctul miocardic)

- Modificări hidroelectrolitice care afectează funcția cardiacă (ex. scaderea sau cresterea concentratiei de potasiu seric)

- Semne indirecte ale unor afecțiuni (ex. in trombembolismul pulmonar)

