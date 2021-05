Pe lângă Reeves, din distribuție mai fac parte Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson și Daniel Bernhardt. Regia este asigurată de Lana Wachowski, care a avut un rol important și în producție și în realizarea scenariului.

Ultimul film din franciza Matrix a apărut în 2003, iar despre încă o producție s-a discutat adesea în ultimii ani. Totuși, în februarie 2015, regizorul Wachowski le-a spus că un nou film din seria Matrix este "o idee respingătoare".

2017 este anul în care au apărut primele zvonuri despre Matrix 4

Zvonurile despre un nou film Matrix s-au intensificat din martie 2017 încoace și s-a anunțat că Zak Penn lucrează la un nou scenariu, în timp ce Michael B. Jordan era prezentat ca viitor star. Totuși, filmul a fost anunțat oficial de Warner Bros abia pe 20 august 2019, cu Lana Wachowski în calitate de regizor, iar Keanu Reeves a confirmat că va fi prezent în rolul principal.

Filmările au început pe 4 februarie 2020, la San Francisco, dar și în locații din Germania și Chicago. Acțiunea e la cel mai înalt nivel, ceea ce a stârnit nemulțumirea locuitorilor din San Francisco, pentru pagubele create. În martie 2020, filmările au fost suspendate până în luna august.

Deocamdată nu este însă cunoscut numele viitorului film. Warner Bros nu a anunțat nicio denumire oficială, dar în media este prezentat ca The Matrix 4. Totuși, există posibilitatea ca filmul să se numească doar Matrix.

Deși au fost lansate doar trei filme până acum, iar ultimul datează din 2003, Matrix este una dintre cele mai apreciate francize, iar lansarea următorului este cât se poate de așteptată.

Matrix, o franciză de succes

"Revoluția" Matrix a început în 1999, când a apărut primul film. Efectele speciale au fost revoluționare pentru acele vremuri. Tocmai din acest motiv, filmul a obținut nu mai puțin de 4 premii Oscar. Și la capitolul încasări a stat excelent, depășind 465 de milioane de dolari, la un buget de 63 de milioane de dolari.

Fanii Matrix au avut de așteptat până în 2003 pentru a vedea următorul film. Atunci a fost lansat The Matrix Reloaded, tot cu Keanu Reeves în rolul principal. Succesul a fost la fel de mare, cu încasări de 739 de milioane de dolari, la un buget de aproximativ 150 de milioane de dolari. Încasările au fost impresionante pentru acele vremuri.

Tot în 2003 a apărut și al treilea film din această franciză, The Matrix Revolutions. Și bugetul acestuia a fost de aproximativ 150 de milioane de dolari, iar încasările au fost de aproximativ 427 de milioane de dolari. Recenziile acestuia au fost mixte, în special din cauza scenariului.

Matrix rămâne însă un nume de referință în industria recentă a cinematografiei, dar și unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera lui Keanu Reeves. Tocmai din acest motiv lansarea Matrix 4 este așteptată cu atât de mult interes. Inițial, lansarea a fost anunțată pentru 21 mai 2021, ulterior amânată pentru 1 aprilie 2022, dar echipa de producție a revenit și a devansat evenimentul pentru 22 decembrie 2021. Apropierea față de Crăciun le dă mari speranțe producătorilor că aceasta va fi rețetă perfectă pentru un succes major la box office.