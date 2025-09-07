Întregul eveniment, care era cât pe ce să se lase cu urmări mai grave, a produs panică în rândul celor prezenți.

Ce spune IPJ Constanța



„La data de 7 septembrie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că pe D.N. 39, la intrarea în municipiul Constanța, ar fi avut loc un conflict în trafic între mai multe persoane.



Ulterior, acestea ar fi părăsit locul faptei.



La fața locului au fost dirijate mai multe echipaje de poliție, pentru identificarea persoanelor care ar fi fost implicate în conflict și luarea măsurilor legale ce se impun.



Vom reveni cu informații, pe măsură ce situația operativă va permite”, transmite IPJ Constanța.