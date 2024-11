Întrebat dacă vrea să scoată România din UE și NATO în cazul în care ajunge Președinte, Georgescu a declarat: „Nu am pronunțat niciodată acest lucru, nu am avut niciodată o poziție de acest fel. Este dreptul nostru, este foarte bine că suntem, este foarte onorabil, eu am spus doar că în aceste două instituții noi trebuie însă să negociem, noi trebuie să mergem așa cum istoria noastră ne-a învățat, drepți, pe verticală, nu în genunchi”.

Candidatul a spus că nu intenționează să introducă serviciul militar obligatoriu, în schimb a apreciat că ar fi benefic ca tinerii să aibă un stagiu minim pentru ca țara să aibă „o protecție la orice fel de calamitate naturală”, pe modelul elvețian.