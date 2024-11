În timpul transmisiunii, Cristela Georgescu a vorbit despre valul de acuzații pe care familia lor le-a înfruntat: „Am fost numiți sataniști, Dumnezeu nu a fost recunoscut”. Cristela a subliniat că au fost acuzați și că ar avea „armată de troli” și a respins aceste afirmații.

Călin Georgescu, la rândul său, a ținut să reafirme poziția sa față de implicarea internațională în treburile interne ale României: „Nu stăm în genunchi în fața nimănui în afara granițelor”.

„Să menținem linia neamului și să înțelegem că putem să fim o putere și o forță morală în această lume dacă vom fi uniți. Avem cu ce și putem să facem acest lucru. Nu putem să stăm în genunchi, în fața nimănui, în afara granițelor țării, dar putem să oferim respect atunci când stăm pe verticală și avem un dialog. Cuvântul este cel mai important. Să-l respectăm, să-l respectăm noi înșiște, să știm cine suntem și să putem să fim demni ca oameni. Este cel mai important cuvânt. Demni ca oameni și demni ca țară”, a spus Călin Georgescu.

„Cel mai important lucru este că oriunde am fi și orice am face, ne trebuie să avem pace în țara noastră. Nu putem să intrăm în războiul altora și în interesele altora, care ne aduc nouă prejudicii.

Și cel mai important lucru este să ne vedem după 35 de ani în care suntem într-o cădere economică, demografică, socială, de neimaginat. Este absolut firesc să avem grijă de noi și de țara noastră. Despre asta este vorba. Și pentru asta avem nevoie de pace în interiorul țării. Ca să ai pace în interiorul țării, trebuie să ai pace în tine. Pace în noi”, a mai spus candidatul independent.

„Îmi este foarte greu să privesc în acea noapte a alegerilor. Am privit cu compasiune chipurile unor oameni, copiii și ei a lui Dumnezeu, care numeau minunea și puterea lui Dumnezeu, fie armată de troli, fie o mână din afară, fie o structură de comunicare foarte bine pusă la punct, fie banii rușilor, dați chinezilor de la TikTok. Am auzit toate denumirile posibile, doar Dumnezeu nu a fost recunoscut în măreția sa. Vreau să vă spun așa, spuneam că umblu prin valea umbrei morții. De ce? Pentru că sunt mamă și cam de o lună, cei care mă cunoașteți mai de de mult știți că îmi place să gătesc. De o lună gătesc foarte rar, când apuc, copiii se descurcă cum pot și gătesc cel mai des paste, că e cel mai ușor. Aseară găteam paste. Și, cel mic, Petru, a venit și a zis: Mama, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul? Și am zis, de unde ți-a venit întrebarea asta? Și a zis, uite, la televizor sunt niște copii care spun că tati să-și petreacă Crăciunul cum și-a petrecut Ceaușescu. Și am fost numiți sataniști, am văzut experții în satanologie care disecau un gest al meu de a-i oferi apă și spuneau ce înseamnă pentru sataniști. Este în regulă, ne puteți numi oricum. Pe noi ne interesează cum apărăm în fața Lui Dumnezeu și a celor care s-au înhămat la lucrarea și chemarea la care El ne-a adus pe toți. Este foarte greu să crezi în miracole, știu. Însă mi-este foarte greu să văd copiii că deschid televizorul să caute un meci, nimeresc pe un anumit post de televiziune și văd acolo aceste manifestări. Îmi este foarte greu să văd persoane pe care le-am sprijinit, care știu cum este familia noastră, care știu cum ne-am crescut copiii. Avem doi băieți, avem trei băieți de fapt, unul este jumătate de frățior, cum spun ei, Pavel și Petru, copiii noștri și Cosmin, care e mai mare, Pavel, Petru, 13-14 ani”, a spus Cristela Georgescu.

Este foarte greu.