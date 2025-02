Lovitura de stat din România a creat un precedent, iar situația ar putea fi repetată și în Germania. Este mesajul de ultimă oră transmis de președintele ales Călin Georgescu.

„Când democrația primește un Cal Troian sub forma unei comisii care decide ce este democratic sau nu, atunci știi că nu mai este democrație!”, scrie președintele ales pe rețeaua de socializare X.

When democracy receives a Trojan horse in the form of a commission that decides what is democratic or not, then you know it’s no longer democracy!



Romania (was) first.@elonmusk Germany next? https://t.co/DCIDZBb5AN