Avocații lui Călin Georgescu au la dispoziție 48 de ore pentru a contesta măsura controlului judiciar impusă de procurorii de la Parchetul general. Vorbim despre o măsură care nu are în spate o decizie definitivă, tocmai din acest motiv poate fi și contestată.

Unul dintre avocații lui Călin Georgescu a anunțat că cel mai probabil mâine (vineri - n.r.) va depune această solicitare care urmează să fie judecată în perioada următoare.

Până atunci, Călin Georgescu are de respectat mai multe obligații. Acesta trebuie să se prezinte în fiecare miercuri la Inspectoratul de Poliție din Județul Ilfov pentru a da cu subsemnatul și trebuie să anunțe organele competente în momentul în care vrea să-și schimbe locuința.

De asemenea, acaesta are și mai multe interdicții: nu are voie să părăsească țara, să folosească arme, să apară în mas media. Mai mult decât atât, nu are voie nici măcar să-și creeze conturi pe rețelele de cocializare.

În cazul său, vorbim despre 3 dosare penale. Călin Georgescu este acuzat de 6 infracțiuni, iar cel mai grav cap de acuzare este infracțiunea de instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale.