”Foarte puține lucruri s-au întâmplat la dezastrul din județul Suceava, unde sunt deja trei morți. Nu se poate să lăsăm la necaz, acolo se vede credința adevărată, oameni lăsați de izbeliște. Și încă ceva, cauza, știți cum e, când s-au defrișat munți de păduri, nu am defrișat doar pădurile, am defrișat suveranitatea țării.

Toată clasa politică nu și-a văzut decât de propriul interes, nu a văzut interesul românesc. Cred că cuvântul onoare este un lucru extrem de important și ce poți să mai spui despre el dacă dezonoarea stă cu regele la masă astăzi.

În România se vede că nu se mai fură cu sacul, se fură cu legea și este o țară unde li se permite orice celor necisntiți.

Puterea, astăzi instalată, puterea nelegitimă, bazată pe hoție și fals, a instalat la conducerea țării pseudocultura.

Eficientizarea învățământului umilește zeci de mii de profesori. Eu le spun acestor pseudoculți de la conducerea țării că școala nu este un SRL. (...)

Cred că întrebările acestea nu mai au sens, știe un popor întreg, știe o lume întreagă, despre cei care au această putere ilegitimă.(...)

Eu le transmit celor de la putere să contribuie din salariul lor. Ce ziceți de asta? Îmi aduc în aminte vorbele Sfântului Apostol Pavel care ne spunea că veți ajunge să spuneți răului bine și binelui rău. Va veni momentul în care Dumnezeu va da sah mat acestei mișcări”, a declarat Călin Georgescu la ultimele sale apariții publice.