Motivarea magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 în ceea ce privește prelungirea măsurii controlului judiciar cu încă 60 de zile în cazul lui Călin Georgescu este identică cu ultima motivare a aceleiași instanțe.

În mare parte, argumentele magistraților sunt trase la indigo, deși în cazul unei astfel de proceduri este nevoie de noi dovezi și raționamente care să susțină prelungirea unei măsuri preventive precum cea a controlului judiciar.

”Persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații, se constată legalitatea și temeinicia prelungirii măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile, având în vedere că persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații reprezintă un pericol social”, se arată în motivarea instanței.

Decizia nu a fost una definitivă, a fost atacată de către avocații lui Călin Georgescu, iar joi, 30 octombrie, la orele prânzului, liderul suveraniștilor va fi prezent în fața judecătorilor de la Tribunalul București, pentru a afla dacă se va menține sau nu măsura decisă de judecătorii de la Sectorul 1.