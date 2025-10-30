UPDATE 12:30 Comunicatul oficial al Jandarmeriei

"Încă de la început, facem precizarea că in niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenția lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o țină la distanță de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc.

Menționăm că pe timpul desfășurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului București, jandarmii au acționat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicațiile forțelor de ordine pe toată durata desfășurării adunării publice și, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor.

Deși echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situației, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane

Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine și a fost condusă la secția de poliție și a doua persoană.

Menționăm faptul că cele două persoane vor fi sancționate contravențional", a transmis Jandarmeria București.

MOMENTUL ÎN CARE PROTESTATARUL ESTE DUS PE SUS LA DUBĂ

UPDATE 11.25 - O persoană a fost ridicată de jandarmi și dusă la audieri. Potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, este vorba despre un bărbat care ar fi refuzat să se legitimeze, după ce i-a înjurat pe jandarmi și ar fi fost recalcitrant.

UPDATE ORA 11:00 - DECLAȚIILE LUI CĂLIN GEORGESCU:

"Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare.

Când justiția se predă puterii, întreg edificiul democratic se prăbușește. Dacă de-a lungul acestor 333 de zile au fost eliberate 2843 de mandate de interceptare pe așa-zisul motiv de siguranță națională, fără ca justiția să obiecteze la vreunul, asta face să avem suspiciuni. Justiția nu se poate preta la poliție politică", a afirmat Călin Georgescu.

Judecătorii urmează să delibereze asupra contestației depuse de avocații lui Călin Georgescu împotriva măsurii dispuse în urmă cu două zile. Apărarea susține că magistratul nu a adus argumente noi, iar în motivarea deciziei recente au fost copiate pasaje din hotărârea inițială. Răspunsul de astăzi este crucial, fiind unul definitiv.

