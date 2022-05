"In ce priveste posibila hepatotoxicitate a paracetamolului, noi am atras mereu atenia si am spus ca nu trebuie luat in doze mari si pe perioada mai lunga de timp.

Acum, din datele pe acre le-ati furnizat, reiese ca majoritatea copiilor au luat paracetamol. Daca tinem seama de faptul ca vorbim de o boala virala, era cumva de asteptat ca debutul sa fi fost si cu febra si de asta sa fi o administrat paracetamol. Sunt necesare mai mule astfel de observatii astfel incat sa ajungem la concluzia ca paracetamolul ar fi cauza acestei hepatite si sa-o etichetam drept hepatita toxica si nu hepatita infectioasa", a afirmat, astazi, medicul infecționist Carmen Dorobăț, pentru Realitatea PLUS.

Intrebata care ar putea fi legatura dintre cainii de companie si aceasta hepatita, medicul a raspuns: "Fara indoiala, aceste animale de companie, fie ca vorbim de caini sau chiar de pasari, pot sa fie purtatori ai unor agenti infectiosi care pot fi transmisi la om si care sa determine boala. Avem astfel de exemple in patologia infectioasa si s-a mers probabil pe o astfel de idee. In acelasi timp, trebuie sa vedem clar cati din acesti copii au venit in contact cu animale de companie si daca se poate evidentia un agent infectios care sa provina de la caine. Sunt inca multe discutii fie ca vorbim de adenovirus, fie ca vorbim de multe alte ipoteze. E necesar ca astfel de cercetari si evaluari sa se faca pe un numar mai mare de pacienti".

Se fac, de asemenea, cercetari pe infectia anterioara cu virusul SARS-CoV-2 la copii, pentru a se demonstra mecanismul leziunilor hepatice la cei afectati. Cercetarea britanicilor releva insa ca o parte dintre copii au raportat consumul de ibuprofen si nu de aspirina, iar concluzia ca paracetamolul ar fi dus la hepatita misterioasa a fost trasa din mai multe interviuri cu parintii si chestionare trimise familiilor afectate.

"Si ibuprofenul e tot un antiinflamator care trebuie folosit in doze cu anumita retinere daca vorbim despre un copil, si numai atunci cand trebuie, sub diverse forme, iar in ceea ce priveste legatura cu noul coronavirus din nou spun

- nu s-a dovedit o afectare cu predominanta la nivelul ficatului in ceea ce priveste coronavirusulul. Daca ne-am gandi mai departe, la un sindrom postcovid, din nou la copil, afectarea hepatica nu a fost evidentiata", a explicat Dorobat.