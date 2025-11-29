Acolo unde trei mii de militarii români și străini s-au aliniat în pluton și au defilat alături de tehnica de ultimă generație. Curioșii i-au privit mândri de pe margine, bucuroși că au prins un loc în față.

Peste trei mii de militari și tehnica de ultimă generație sunt prezente la Arcul de Triumf. Acolo se pune la punct fiecare mișcare pentru ca parada de ziua națională să fie impecabilă.

„Este o ceremonie militară foarte solemnă, cea mai importantă ceremonie miliară și așteptările sunt foarte mari. Nevoia de sincronizare este la cote foarte înalte”, spune Cornel Tonea, comandantul defilării.



Anul acesta vor fi peste 240 de militari străini dislocați în unitățile din România care participă iată la parada de 1 Decembrie. Este vorba despre divizii din Franța, Macedonia, Republica Moldova, SUA și alte state membre NATO



„Dispozitivul de defilare pe tehnică e alcătuit din 160 de mijloace tehnice iar 60 de mijloace tehnice sunt pregătite pentru o expoziție statică pe care o prezentăm publicului în zona Arcului de Triumf. Dispozitivul aerian este alcătuit din 45 de aeronave”, a declarat Cornel Pavel, purtătorul de cuvânt de la Ministerul Apărării.

„Vor fi aeronave de luptă, de tip F16, Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane de la Mihail Kogălniceanu și aeronave de transport militar”, a declarat Laura Cucoș, purtătoare de cuvânt la Forțele Aeriene.



Iar ca să fie siguri că văd parada îndeaproape, mulți dintre români au venit cu copiii la repetiția oficială.