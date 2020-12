Bugetul multianual al UE, DEBLOCAT. Compromis la summitul de la Bruxelles cu Polonia și Ungaria

”Acord în privinţa bugetului multianual şi a Planului de relansare «Viitoarea generaţie UE». Acum putem începe implementarea şi reconstruirea economiilor noastre. Planul de relansare crucial va stimula tranziţia ecologică şi digitală", a scris Michel.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020

Informația a fost confirmată și de Siegfried Mureșan, pe Facebook.

”Acordul de astăzi din Consiliul European asupra mecanismului de corelare a fondurilor europene de statul de drept este o mare victorie (...) Prin acordul pe bugetul multianual și mecanismul privind statul de drept, cele 27 de țări membre au dovedit capacitatea de a ajunge la consens pe lucrurile cele mai importante pentru cetățenii lor: ajutorarea celor afectați de pandemie, dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și domnia legii”, a scris și europaralemnatrul român.

Polonia și Ungaria au blocat prin veto, pe 16 noiembrie, bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2017, în valoare de 1,074 miliarde de euro, și planul de relansare post-pandemie, în valoare de 750 de miliarde de euro, după ce celelalte state au decis condiționarea alocării fondurilor europene de respectarea statului de drept.

Cele două țări au acuzat UE de standarde duble și că le încalcă suveranitatea. Varșovia și Budapesta au reclamat că decizia respectivă nu are la bază criterii clare și poate fi folosită ca un instrument politic arbitrar de sancţionare a ţărilor care promovează politici care nu convin Bruxelles-ului.

Mecanismul privind condiționarea alocării fondurilor europene a fost adoptat prin majoritate calificată, în urma unei înţelegeri între Parlamentul European şi preşedinţia germană a Consiliului UE.

După acordul de joi urmează ca bugetul multianual al UE și planul de relansare post-pandemie să fie votate în Comisia pentru Bugete din Parlamentul European și, ulterior, în plenul parlamentului. Votul va avea loc săptămâna viitoare. După votul din P.E., acordul final va fi trimis la Consiliul de Miniștri ai UE, unde trebuie adoptat în unanimitate până la finalul anului.

Consiliul European s-a reunit, joi și vineri, la Bruxelles.

