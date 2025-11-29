S-a dat startul sărbătorilor în Capitală: 7 Milioane de Luminițe LED și Târgul de Crăciun 2025. Bucureștiul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă sâmbătă seara, odată cu aprinderea luminilor la Târgul de Crăciun 2025, ediția a 18-a, din Piața Constituției.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a marcat momentul, menționând într-o postare pe Facebook că a aprins luminile alături de fiul său, transmițând un mesaj despre importanța acțiunilor la timp.

Deschiderea Târgului din Piața Constituției, care se întinde pe 20.000 de metri pătrați, aduce noutăți atractive, printre care prima Piramidă de Crăciun din România, proiecții dedicate pe fațada Palatului Parlamentului, o scenă numită „Felinar”, o Casă a lui Moș Crăciun, și un brad impunător de 30 de metri, decorat cu 70.000 de lumini. Târgul va fi deschis publicului în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie.

Odată cu Târgul, la ora 18:00, s-a aprins și iluminatul festiv în tot orașul, Primăria Capitalei anunțând că peste 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în București. Tema din acest an, „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică”, propune o viziune unitară, transformând muzica în liantul afectiv al sărbătorilor.

Acest concept este dezvoltat în jurul a trei târguri principale, fiecare cu o identitate distinctă: Piața Constituției (atmosferă caldă, concerte cu artiști renumiți); Opera Națională (dedicată familiilor și muzicii clasice, jazz și folk, într-un decor rafinat); și Piața Universității (un spațiu urban modern, vizând publicul tânăr, cu reinterpretări creative ale colindelor).

Pentru a contura această atmosferă, Compania Municipală Iluminat Public a montat aproximativ 5.500 de echipamente noi și peste 70 de figurine 3D agabaritice, cu înălțimi cuprinse între 3,5 și 10 metri, în jurul zonelor de târg. Iluminatul festiv, care reflectă tema muzicală prin motive de note, instrumente și personaje emblematice, acoperă principalele artere și zone ale orașului, inclusiv Bd. Aviatorilor, Calea Victoriei, Bd. Magheru și Piața Universității.

Decorațiunile sunt tematice: de exemplu, Bd. Libertății este împodobit cu decorațiuni în formă de cheia sol, Bd. Unirii aduce motive tradiționale de Crăciun (oameni de zăpadă, Moș Crăciun), iar Piața Operei este decorată cu instrumente muzicale și copaci de lumină, completând identitatea vizuală modernă și festivă a Capitalei.