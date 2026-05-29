Brașov, sub invazie de urși. Record de 25 de apeluri la 112 într-o singură noapte. Un nou exemplar împușcat

Un număr de 25 de cazuri de prezență a ursului în municipiul Brașov au fost sesizate în cursul nopții de joi spre vineri la 112, fiind un record absolut, numărul alertelor fiind ridicat chiar și pentru această perioadă în care fenomenul a crescut.

Conform Primăriei Brașov, în noaptea de joi spre vineri a mai fost împușcat un urs, fiind al treilea exemplar eutanasiat în această lună.



'În primă fază, s-a încercat alungarea lui prin mijloace acustice și vizuale, dar acesta nu doar că nu a reacționat, dar a continuat să mănânce inclusiv în prezența oamenilor. Având în vedere că acesta mai fusese semnalat și în zilele anterioare, în aceeași zonă și lipsa lui de reacție la prezența omului, a fost luată decizia extragerii prin împușcare, în momentul în care s-au îndeplinit condițiile de siguranță pentru acest lucru. Din păcate, în această dimineață, un alt urs a fost semnalat în aceeași zonă (Strada Jepilor - n.r.), urșii fiind animale teritoriale', a transmis Primăria Brașov.



Conform specialiștilor, în pădurile aparținând de municipiul Brașov trăiesc 110 urși, în timp ce numărul lor optim ar fi 12.

120 de apeluri într-o singură lună

Pe parcursul lunii mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în municipiul Brașov.



În 70 dintre cazuri, animalul nu a mai fost observat la sosirea patrulelor de jandarmi, în alte 50 de situații, urșii au fost alungați către zonele împădurite din care intraseră în oraș.



Două exemplare au fost tranchilizate în zona Șprenghi și relocate la Timișu de Sus, însă unul s-a întors ulterior în oraș, fiind văzut în spatele unei școlii. Pentru că erau îndeplinite toate condițiile de siguranță prevăzute de lege, animalul a fost împușcat.



Un alt exemplar a fost împușcat în cartierul Noua, după ce a fost capturat în cușca amplasată de Primărie. După tranchilizare, s-a constatat că ursul mai fusese capturat și relocat anterior, având crotaliu de identificare, astfel că, potrivit prevederilor legale, animalul a fost eutanasiat.