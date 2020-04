Bon Jovi a scris o piesă inspirată de criza COVID-19. Melodia va fi lansată pe 22 aprilie, în cadrul unui concert umanitar online

Potrivit sursei citate, artistul va lansa noua melodie în cadrul concertului umanitar online Jersey 4 Jersey, din 22 aprilie, piesa urmând să apară şi pe noul album al trupei sale, a cărei lansare a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.



"Am scris o piesă despre situaţia în care ne aflăm, aşa că o voi cânta în întregime pentru prima dată. Şi apoi, desigur, va trebui să cânt 'Livin' on a Prayer', pentru că este o melodie atât de importantă pentru atâţia oameni şi ne aminteşte de vremuri mai fericite", a precizat Bon Jovi.



Artistul şi-a invitat fanii, luna trecuta, să împărtăşească cu el modul în care au fost afectaţi de criza coronavirusului şi de măsurile de carantină pentru a-l ajuta să scrie acest cântec în cadrul provocării de pe Instagram "Do What You Can".