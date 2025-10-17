Explozia devastatoare din blocul aflat în cartierul Rahova s-a produs la ora 9:07, iar la ora 9:48, pe pagina de Facebook a premierului Ilie Bolojan a fost postat un anunț privind interviul pe care acesta îl va avea la ora 13:20, la radioul public.

De altfel, singura comunicare oficială din partea guvernului a venit de la purtătoarea de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, care a afirmat că șeful guvernului se află în permanentă legătură cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

La mai bine de două ore, surse de la Palatul Cotroceni indică faptul că președintele Nicusor Dan i-a dat telefon premierului Ilie Bolojan și lui Raed Arafat, șeful DSU și a cerut să fie informat în permanență despre derularea evenimentelor.