Tupeu incredibil din partea Premierului. Bolojan și-a apărat în plen măsurile care i-au sărăcit pe români și a atacat virulent opoziția. Spune că moțiunile sunt depuse doar de dragul criticilor, asta în timp ce milioane de oameni au de suferit din cauza măsurilor guvernului condus de el și măsurilor de austeritate.

„Suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect și mai respectuos cu cetățeanul, decizii care pun România pe un drum de modernizare, echitate și prosperitate. Vă rog să respingeți fiecare din moțiunile propuse de reprezentanții opoziției. Obiecțiile formulate par mai degrabă critici de dragul criticilor și multe inexactități, contradicții și interpretări eronate. Vă rog să susțineți reforma pe care am propus-o. Parlamentarii din opoziție au dorit să bifeze doar un exercițiu politic.Vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții”, a declarat premierul în plenul Parlamentului.