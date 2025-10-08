„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante”, a declarat Bolojan, subliniind că acestea se adaugă hotărârii CCR de luna trecută privind legea autorităților autofinanțate. Astfel, trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate.

Premierul a explicat că noile legi vor permite reducerea posturilor inutile, plafonarea indemnizațiilor, stabilirea unor indicatori de performanță în companiile de stat, eliminarea salariilor excesive și a sinecurilor din autoritățile autofinanțate, precum și creșterea eficienței în sistemul public de sănătate.

Curtea Constituțională a amânat,miercuri, pentru data de 20 octombrie discutarea sesizării înaintate de Instanța Supremă privind modificările ce vizează pensiile magistraților.