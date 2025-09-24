„Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituționale. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituționale. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc, ci la reforme. Dacă iau decizia să demisionez, vă anunț eu, nu e nevoie să adresați mereu aceeași întrebare.”, a răspusn șeful guvernului.

Declarația vine în contextul în care reforma pensiilor speciale este parte esențială a angajamentelor asumate de Guvern în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

O eventuală respingere a legii de către CCR ar putea avea implicații politice majore, inclusiv asupra stabilității Executivului