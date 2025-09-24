Bolojan, răspuns ca în bancuri la intrebarea dacă demisonează: Vă anunț eu, nu trebuie să întrebați!

Ilie Bolojan a recunoscut că efectul primeleor măsuri de austeritate este mai degrabă insignifiant
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pe legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care proiectul este declarat neconstituțional, Bolojan a preferat să evite un răspuns direct.

„Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituționale. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituționale. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc, ci la reforme. Dacă iau decizia să demisionez, vă anunț eu, nu e nevoie să adresați mereu aceeași întrebare.”, a răspusn șeful guvernului.

Declarația vine în contextul în care reforma pensiilor speciale este parte esențială a angajamentelor asumate de Guvern în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

O eventuală respingere a legii de către CCR ar putea avea implicații politice majore, inclusiv asupra stabilității Executivului