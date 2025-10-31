Bolojan ar intenționa să refuze invitația, invocând o agendă încărcată, ceea ce ar reprezenta un gest de sfidare instituțională, scrie Toni Neacșu.
Acesta amintește că, potrivit legii, „fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune.”
Pe de altă parte, avocatul arată și că "în România, controlul parlamentar asupra guvernelor este însă doar mimat și, de aceea, s-a întâmplat de multe ori ca premierii în funcție să se sustragă, cu complicitatea parlamentarilor înșiși, obligației de a fi prezenți".
PSD l-a chemat pe Bolojan în Parlament cu explicații privind retragerea trupelor americane și "lipsa de reacție" a Guvernului - DOCUMENT