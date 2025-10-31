Bolojan pregătește o nouă aroganță. Surse politice indică faptul că nu va veni în plenul Parlamentului să dea explicații despre retragerea americanilor

Disensiunile dintre Grindeanu și Bolojan s-au accentuat (foto: Profimedia)

Premierul Ilie Bolojan ar avea de gând să-i sfideze pe partenerii de coaliție de la PDD, refuzând să se prezinte luni, în fața Camerei Deputaților, așa cum au cerut social-democrații. Scenariul este lansat de avocatul Toni Neacșu, care citează surse politice. Bolojan a fost solicitat să vină cu explicații privind contextul retragerii parțiale a trupelor americane și al lipsei de reacție a autorităților.

Bolojan ar intenționa să refuze invitația, invocând o agendă încărcată, ceea ce ar reprezenta un gest de sfidare instituțională, scrie Toni Neacșu.

Acesta amintește că, potrivit legii, „fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune.”

Motivul tăcerii. Bolojan explică de ce autoritățile au amânat două zile anunțul retragerii trupelor americane

Pe de altă parte, avocatul arată și că "în România, controlul parlamentar asupra guvernelor este însă doar mimat și, de aceea, s-a întâmplat de multe ori ca premierii în funcție să se sustragă, cu complicitatea parlamentarilor înșiși, obligației de a fi prezenți".

