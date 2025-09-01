Grideanu a explicat că îl va lăsa pe Ilie Bolojan să asume răspunderea Guvernului în fața Parlamentului în forma actuală a legii, iar ulterior PSD va veni cu un proiect de lege prin care va elimina CASS-ul pentru toate categoriile vulnerabile.

Avem câteva lucruri care până în acest moment nu au fost acceptate, spre surprinderea mea. Au fost propuneri precum eliminarea CASS pentru veterani, pentru invalizi, eliminarea CASS pentru mame, eliminarea CASS pentru călugări, nu pentru preoți, pentru călugări. Astea sunt lucruri care nu au impact asupra bugetului de stat, sunt lucruri care țin de recunoștința noastră ca societate față de acești oameni.

Decizia noastră de astăzi este ca imediat după ce se termină asumarea răspunderii, decizia noastră este să facem un proiect de lege care să modifice aceste măsuri.

Parte din acest proiect este să facem un proiect pentru persoanele de dizalibități.

Eu nu cred că parlamentarii PNL se pot opune la proiectul nostru de eliminare a CASS-ului pentru veteranii de război”, a spus Sorin Grindeanu.