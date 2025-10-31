Noile atacuri ale lui Ilie Bolojan riscă să amplifice conflictul în Coaliție, într-un moment în care este aproape evident că șeful guvernului și al PNL încearcă pe orice cale să-i provoace pe partenerii social-democrați.

Ilie Bolojan se leagă acum de o serie de instituții, autorități și companii aflate în subordinea unor ministere conduse de PSD, cum ar fi ROMATSA sau Administrația Canalelor Navigabile.

În aceste instituții, semnalează premierul, directorii și-au dublat salariile, ajungând astfel să câștige lunar chiar și 20.000 de euro, venituri pe care nu le pot justifica prin performanța la locul de muncă. Bolojan a pasat miniștrilor de resort responsabilitatea pentru acest fel de situații, invocând contractele prost făcute, motiv pentru care el nu poate face nimic, fiind legat de mâni.

Șeful executivului nu a remarcat însă nicio problemă în ministere conduse de reziști, așa cum este cel al Economiei cu toate că ministrul Radu Miruță este vizat de o serie de controverse legate de schimbarea managerilor de la SALROM sau de conflictul cu managerii din turism.

Rezistul Miruță, acuzat că ar fi forțat demiterea conducerii SALROM pentru a permite privatizarea resurselor de sare și grafit