Fosta conducere a SALROM îl acuză pe ministrul Radu Miruță că a făcut presiuni pentru schimbarea șefilor. De altfel, spun oficialii, rezistul de la Economie n-a respectat legea și ar fi anunțat demiterea șefilor companiei fără să aștepte decizia instanței cu privire la convocarea sau neconvocarea Adunării Generale a Acționarilor, astfel încât Consiliul de Administrație să fie demis. Radu Miruță a susținut contrariul.

Eficientizare managerială sau înstrăinarea resurselor de sare și grafit?

Graba poate fi observată și din faptul că Radu Miruță a semnat ordinul de ministru din Coreea de Sud, unde se afla în delegație. Ministrul a transmis că vrea să pună profesioniști selectați pentru mandate temporare la conducerea companiei. Cu toate acestea, surse din fosta conducere SALROM acuză că rezistul Miruță intenționează, de fapt, să dea pe mâna unei firme din Ungaria rezervele de sare și grafit ale României. Mai mult, s-ar dori listarea de urgență la bursă SALROM, acțiune despre care nume din fostul Consiliu de Administrație spun că înseamnă pierderea controlului statului asupra companiei și a resurselor respective. În acest moment, transmit specialiștii, România are cele mai mari resurse de grafit din Europa, o cantitate uriașă față de alte state.



Legat de dezastrul de la Praid, de care s-ar fi folosit Radu Miruță pentru a obține controlul asupra SALROM, legea spune că obligativitate companiei ține doar de protecția zăcământului. Ministerul Economiei este de fapt instituția pe care legea o constrânge să închidă minele vechi. De aceea, spun surse din fosta conducere, rezistul Miruță s-a dat în judecată de unul singur atunci când a deschis proces împotriva companiei.



Nume din fosta conducere a Societății Naționale a Sării spun că rapoartele corpului de control al premierului au fost deturnate pentru a arunca toată vina asupra companiei. Astfel, transmit surse, Miruță a primit muniția necesară pentru a schimba Consiliul de Administrație.