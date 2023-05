Au fost patru ordonanţe pe energie... Acum suntem într-o situaţie de a avea din nou o piaţă reglementată, deci nu mai am concurenţă în piaţa de energie. Deci, preţurile sunt stabilite de stat, statul compensează producătorii pentru ceea ce depăşeşte aceste plafoane. Teoretic, acest sistem e gândit să stea încă doi ani. Ce cred? Trebuie să urmărim ce se întâmplă în piaţa europeană. Momentan, preţurile au scăzut mult. Dacă această scădere se menţine, probabil că trebuie să regândim. N-are sens să păstrăm plafoanele actuale, care încep să devină mari. Admit, e încă război, n-avem nicio garanţie că războiul se termină repede sau nu se agravează, vedem că nici alte ţări nu şi-au modificat legislaţia introdusă în perioada de criză, vedem că nici Comisia Europeană nu ne presează prea tare până în momentul de faţă să revenim la legislaţia anterioară. Deci, cred că trebuie să fim atenţi. Dacă credem că situaţia cumva s-a normalizat şi piaţa îşi revine la preţuri relativ mici, atunci ar avea sens ca mai devreme de 2025 să ne revizuim legislaţia, ca să nu rămânem blocaţi în preţuri prea mari pentru mult timp", a afirmat Chiriţoiu, la seminarul "Concurenţa în domeniul farmaceutic", organizat la Sinaia de autoritatea de concurenţă.

A doua problemă semnalată de şeful autorităţii de concurenţă este legată de lipsa contractelor pe termen lung, în special, pentru populaţie.

"N-avem contracte pe termen lung, mai ales pentru populaţie. Perioada de preţ fix e destul de redusă, ai maxim 1 an un preţ garantat. Astea combinate - contracte cu durată scurtă şi/sau faptul că se pot denunţa uşor contractele - au făcut ca atunci când a venit criza şi preţurile la energie au crescut, în alte ţări şocul a fost absorbit şi de furnizori. Ei au pierdut nişte bani, au împărţit cumva paguba cu clienţii lor. La noi a fost foarte simplu pentru furnizori să arunce toată povara, tot şocul în clienţii lor şi de asta s-a simţit mai rău criza la noi, la populaţie. Văd ţări în Vest, unde de-abia la sfârşitul anului trecut au început să le expire contractul. Deci, populaţia n-a simţit primul an. Primul an de creştere a preţului în energie nu s-a simţit în ţări din Vest, dar la noi s-a simţit foarte repede. Şi la fel într-o anumită măsură şi la consumatorii industriali nu s-a dus şocul atât de repede pe cât s-a dus la noi. Deci, asta e zona în care cred că au fost erori în modul cum a fost reglementată piaţa noastră de de energie. Mă aştept ca Banca Mondială, în proiectul ăsta al Comisiei Europene, să vină cu recomandări pe această zonă", a subliniat preşedintele Consiliului Concurenţei.